Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 | il calendario e gli orari delle finali giorno per giorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sarà la “Paris La Defense Arena” teatrogare delin corsia alle ormai imminentidi. Da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto nella vasca francese le emozioni non mancheranno di certo. Una prima settimana dei Giochi che avrà in questa specialità unamaggiori attrattive e in casa Italia si proverà a recitare un ruolo di primo piano. Ricordando le sei medaglie in piscina ottenute a Tokyo (2 argenti e 4 bronzi), sarà complicato replicare il numero di podi. La compagine guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, cercherà semmai di ottenere quel metallo pregiato che in Giappone tre anni fa non è arrivato. Il più accreditato, in questo senso, è Thomas Ceccon, primatista del mondo nei 100 dorso.