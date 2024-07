Medy Cartier è libero | festa fuori dalla Dozza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024). Il trapper pilastrino di 22 anni da marzo detenuto alla, avrebbe dovuto scontare ancora un mese e mezzo di carcere (sarebbe dovuto uscire il 1 settembre), ma grazie suo avvocato Roberto D’Errico, che è riuscito a fare riconoscere la condanna in continuazione con due sentenze definitive precedenti e a ottenerne un rilascio anticipato, è stato scarcerato venerdì sera. Accolto dall’entusiasmo e dall’affetto di parenti – la madre ha fatto volare una colomba bianca nel cielo sopra la, per festeggiare – e da amici e fan che lo attendevanodal carcere. "Ora speriamo possa finalmente lavorare in pace", si augura l’avvocato D’Errico.oltre ai guai da minorenne (rapina e lesioni), a dicembre fu denunciato dopo il concerto abusivo al centro Gran Reno culminato in una maxi rissa con feriti (uno accoltellato).