Latina dà in escandescenze e aggredisce un medico del pronto soccorso

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – I carabinieri del N.O.R. -Sezione Radiomobile della Compagnia disono intervenut presso ildel locale ospedale dove poco prima, una cittadina classe 87 residente a, mentre si trovava nella sala di detto nosocomio, andava inaggredendo ildi turno, operando successivamente resistenza ai militari operanti, bloccando di fatto le attività di quel. La stessa veniva successivamente sedata e ricoverata, per le cure del caso. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.