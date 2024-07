La villa confiscata alla malavita diventa sede della municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Buggiano (Pistoia), 17 luglio 2024 – Sul territorio del Comune di Buggiano sono quattro i fondi confiscati alle mafie che sono stati restituiticomunità, affidandoli all’amministrazione comunale: una villetta con garage in località Pittini, due abitazioni indipendenti con le relative pertinenze agricole in via Ponte Buggianese, quattro terreni agricoli e una abitazione con due locali laboratorio e un magazzino in via Vasone. Quest’ultimo, in particolare, una villetta che venneai proprietari al termine di un lungo procedimento giudiziario, successivo a una indagine nel corsoquale vennero riscontrati importanti reati tributari, venne sequestrato e affidato al demanio, che poi lo ha assegnato al Comune di Buggiano.