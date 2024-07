La Talpa torna su Mediaset Infinity e Canale 5 con Diletta Leotta | le novità

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lasta perre su5 e avrà al timone. Il reality, la cui ultima edizione risale al 2008, vedrà non solo una nuova conduttrice ma anche un meccanismo leggermente diverso da come eravamo abituati a vederlo. Scopriamo insieme tutte ledella prossima edizione.condurrà una nuova versione de LaC’era grande attesa per la presentazione dei palinsesti2024-2025. Noi di SuperGuidaTV eravamo presenti alla conferenza stampa e possiamo svelarvi alcuneche vedremo il prossimo autunno. Dopo i rumors di questi giorni, ora la notizia è ufficiale:Lae a condurla ci sarà