Intervista a ANGELA JARDINA

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Abbiamo realizzato un’scritta con la cantautrice americana, che ringraziamo, in occasione dell’uscita il 6 luglio 2024 in digitale di “SACRILEGIOUS”, il brano d’esordio. Chi è? IntervistiamoJardinia che ci racconta il suo brano d’esordio “Sacrilegious”.nasce nel 2001 a Bangkok da padre siciliano e madre thailandese. Attualmente vive a Houston, in Texas (Stati Uniti). La dualità culturale ha arricchito la sua vita e la sua arte, permettendole di esplorare e fondere influenze e sensibilità musicali diverse. La sua infanzia è stata segnata dall’amore per l’Italia e per la musica italiana, ascoltando artisti come Lucio Dalla, Mina e Pino Daniele. La sua più grande fonte di ispirazione è Amy Winehouse, artista a cui si è sempre sentita molto affine musicalmente.