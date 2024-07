Il più famoso ristorante giapponese al mondo investe in Italia Nobu arriva a Roma e in Versilia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lo avevamo annunciato a fine 2021, quando ancora non si era del tutto consapevoli dei ritardi che la pandemia (e non solo) avrebbe imposto a ogni attività. All'epoca si pensava sarebbero bastati pochi mesi di lavori, per inaugurare nell'estate del 2022, invece ilHotel, il primo in(esiste una Milano, nell'Armani Hotel, Tre Bacchette nella guida Sushi 2025 del Gambero Rosso) ancora non apre i battenti. Lo farà nella prossima primavera, grazie all'intervento di Castello SGR tramite un nuovo fondo di credito, chiamato Fondo Lithium, che interviene con un finanziamento monster di 135 milioni di euro, necessari per rinnovare completamente il vecchio Grand Hotel Via Veneto di