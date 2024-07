Ha chiesto di soggiornare nel nostro B&B sette giorni gli ho fatto anche uno sconto ma è scappato dopo sei giorni senza pagare e abbiamo scoperto la verità | il racconto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Usufruisce del servizio e poi scappa. Non parliamo di un turista ma di un truffatore perché ha adottato lo stesso schema una decina di volte e sempre nella provincia di Treviso. I fatti li racconta Il Gazzettino. Siamo nel Quartier del Piave, prima fascia delle colline del prosecco. In particolare, siamo al B&B “El Zhigol“. Il truffatore, che è noto alle forze dell’ordine, ha prenotato un alloggio qui per una settimana, e lo racconta la moglie del proprietario, Sofia Pozzobon: “La scorsa settimana ricevo una telefonata da un signore che chiedeva di poternella nostra struttura. Dice che lavorava in zona e era alla ricerca di un appartamento da poter affittare per un lungo periodo, cosa che risulta molto difficile oggigiorno da trovare. Concordiamo telefonicamente date e prezzo e il giornoè arrivato.