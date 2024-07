Giffoni Film Festival 2024 tra gli ospiti Borghi Muccino Wang e Golino

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024), tra gliAlessandro, Gabriele, Jonathane Valeria; in anteprima il primo episodio di Tutto chiude Salvezza 2 e Paolo Sorrentino in collegamento per presentare Parthenope Sono più di 120 i talenti che si racconteranno ai 5000 ragazzi provenienti da 33 Paesi nel mondo della 54ª edizione del(qui il programma completo), presentato oggi aValle Piana che si terrà dal 19 al 28 luglio. Nei 10 giorni di, dedicati al tema L’illusione della distanza, il meglio del cinema italiano e internazionale arriva a