G7 Commercio Tajani Lavoriamo per ridurre i dazi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “L’Organizzazione mondiale delha regole adatte al cambiamento della situazione ma alcune sono un pò obsolete. Noi siamo al lavoro perla presenza dei, a meno che non siano indispensabili”. Così il vicepesidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, nel corso della conferenza stampa al termine dei lavori della Riunione dei Ministri delG7 di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.“Il G7si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutti. Abbiamo approvato all’unanimità un documento per una forte presa di posizione sulle politiche commerciali, su come favorire ile avere equità. Tutti molto soddisfatti dell’organizzazione, è stato un successo per l’Italia”, ha sottolineato. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).