Francesco Vaia il dg del ministero della Salute bocciato all’abilitazione da professore universitario | non ha i titoli Farò ricorso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il direttore generalePrevenzione del, non è stato giudicato idoneo a ottenere l’abilitazione aordinario di Igiene. A quanto riporta Repubblica, l’ex direttore dell’ospedale Spallanzani di Roma – volto in prima linea ai tempipandemia di Covid – è stato “” dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale, che ha ritenuto i suoinon sufficienti in sei categorie su otto: tra le altre, “Organizzazione o partecipazione come relatori a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private” e “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali”.