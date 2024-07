Ferrovia Pescara-Roma | Il Consiglio di Stato Respinge il Ricorso Via Libera ai Lavori

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024)- Ildiha respinto ilcontro il progetto di raddoppio della, consentendo l'avvio dei. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso soddisfazione per la decisione deldiche ha bocciato ilpresentato da Comferr e da alcuni cittadini di Manoppello. Ilriguardava idi raddoppio dei primi due lotti della, tra l'Interporto d'Abruzzo e Scafa, oggetto di numerose polemiche negli ultimi mesi. Marsilio ha dichiarato: "Finalmente possiamo procedere senza ulteriori ostacoli in un progetto che valorizza l’intero Abruzzo, creando un collegamento veloce con la Capitale, ammodernando infrastrutture ormai desuete e dando una prospettiva di sviluppo futuro in termini di turismo e lavoro attraverso il trasporto su ferro".