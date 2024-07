Ferrara incendio in una fabbrica di plastica | due feriti gravi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Grave incidente sul lavoro a Fiscaglia, in provincia di, dove un esplosione ha causato unin unache lavora materiale plastico. Cinque dipendenti dell'azienda, la Alipar di Migliarino di Fiscaglia, sono rimasti. Tre non sarebbero, mentre due sono stati trasportati in elisoccorso, uno all'ospedale Maggiore di Bologna e l'altro (che si trova in pericolo di vita) al Centro grandi ustionati all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e 118. All'origine del rogo una scintilla partita da un flessibile All'origine del rogo, divampato poco prima delle 8, secondo le prime verifiche vi sarebbe stata una scintilla partita da un flessibile, che avrebbe colpito e fatto esplodere una bombola di acetilene.