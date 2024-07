F1 GP Ungheria 2024 | numeri statistiche curiosità Più che Hungaroring è ‘Hamiltonring’!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La tredicesima delle ventiquattro tappe che compongono il Mondiale di F1si terrà nel weekend del 19-21 luglio. In questo fine settimana assisteremo al Gran Premio d’, giunto alla sua 39ma edizione. Si tratta di un traguardo ragguardevole per un Paese che, di fatto, non ha mai espresso né piloti, né marchi automobilistici di rilievo. Eppure, la nazione magiara è fortemente legata alla Formula 1. Negli anni ’80 recepì i propositi di Bernie Ecclestone, deciso a portare il Circus oltrecortina. Quando venne meno il progetto dell’ipotetico Gran Premio d’Unione Sovietica, da corrersi in un tracciato cittadino a Mosca, fu proprio l’a farsi avanti per portare la F1 nell’allora impero comunista. Si costruì, però, un impianto permanente. Quello utilizzato ancora oggi, ovviamente ammodernato nel corso del tempo.