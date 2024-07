Come finisce il film Un sogno chiamato Florida | verso Disneyland…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Alla fine delUn, Jancey e Moonee scappano mano nella manoDisneyland, svanendo nella folla del parco divertimenti. Dopo aver vissuto tutta la sua vita in un mondo così vicino ma completamente di, Moonee può finalmente sperimentare la magia dell’infanzia che i bambini dei turisti vivono. Questa corsa metaforica nasconde però una dura realtà: all’hotel abbandonato sono arrivati i servizi sociali per indagare su Halley e prendere Moonee in affidamento. Moonee, realizzando la gravità della situazione, corre in lacrime da Jancey per dirle addio. Per quanto possa sembrare brusco, il finale di TheProject ha un senso tematico: ilmostra il lato brillante e inventivo di una situazione difficile, rivelandoanche un bambino possa trovare momenti di gioia nonostante le difficoltà.