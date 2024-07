Collovati | Chiesa ha bisogno di rilanciarsi Morata-Milan? Buon acquisto ma…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Fulvioin esclusiva ai nostri microfoni: “Il Napoli si sta muovendo molto bene. La Juventus ad oggi è un punto interrogativo”. Manca ormai un mese all’inizio del campionato e tutte le squadre sono al lavoro per ultimare le rose. Per adesso Napoli e Juventus hanno dimostrato di essere molto attive mentree Roma si stanno muovendo per cercare di raggiungere obiettivi ben precisi. Discorso diverso per l’Inter: i nerazzurri hanno una rosa completa e sono impegnate a puntellare alcuni reparti. Federico– cityrumors.it – foto LapresseDi tutto questo noi ne abbiamo parlato in esclusiva con uno che conosce molto bene il campionato come l’ex giocatore di, Inter e Roma Fulvio: “Napoli promosso. Juve? Ci sono delle incognite” Conte – cityrumors.it – foto LapresseFulvio, partiamo dal Napoli.