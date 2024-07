Canottaggio Pazzagli d’argento ai mondiali U23

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Uno studente universitario, un atleta che sogna il professionismo ed un viareggino verace, nato, cresciuto, formato in quella fucina di campioni che è lo storica Canottieri Berchielli Viareggio di Lelio Lunardini. Andrea, 22enne iscritto a Scienze Motorie all’Universita dell’Insubria a Varese, è il nuovo vice campione mondiale Under 23 di coppia. Un argento pesante conquistato ai recenti Campionati universitari andati in scena a Rotterdam. Un successo che dà ulteriore prestigio al giovane canottiere viareggino, già campione del mondo nel Quattro di Coppia nel 2022 e campione italiano 2024 in Coppia. Un argento conquistato, con Edoardo Rocchi, precedendo l’equipaggio ceco e dietro solo al formidabile duo polacco. Insomma il futuro per Andrea sembra destinato ai più rosei risultati con il sogno, tutt’altro che celato, di vivere l’avventura olimpica.