Calciomercato Cesena doppio blitz per centrocampista e attaccante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilè reduce dalla promozione in Serie B e le prospettive per il prossimo campionato cadetto sono interessanti. Il club ha deciso di affidare la panchina a Michele Mignani e le parti sono in contatto per definire l’organico della prossima stagione. Il faro del centrocampo delpotrebbe essere Mattia Maita, un fedelissimo proprio di Mignani. Ilè di proprietà del Bari e le parti sono in contatto per definire l’eventuale trasferimento.