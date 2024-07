Black out fornitura energia elettrica Iodice | potenziare servizio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Caserta.balbettante o assente da ore in alcune zone della provincia di Caserta, in particolare nei comuni che affacciano sulla Nazionale Appia e in altri nell’agro aversano. Una situazione non facile per cittadini e commercianti di queste zone. “Diversi comuni della provincia di Caserta da ieri, in modo particolare, sono alle prese con problemi legati all’. Il commento della Consigliera Regionale Maria Luigiadel gruppo ‘Partito Socialista Italiano, Campania Libera, Noi di Centro, Noi Campani’. Ho ricevuto chiamate da persone residenti nei comuni dell’Appia che lamentavano un’erogazione balbettante da oltre 10 ore. E anche da amici dell’agro aversano che sono costretti a vivere, mentre sto scrivendo, più o meno la medesima situazione.