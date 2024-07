12 libri da portare sotto l' ombrellone o in montagna questa estate scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Superata la soglia psicologica della metà di luglio si può ormai dire che siamo entrati nel pieno della stagione vacanziera, si tratti di visitare città d'arte, di passeggiare nel verde o di poltrirel'. Comunque sia, non dimenticate di mettere in valigia qualche buon libro. Ecco i nostri consigli.per l'. I consigli delIl sapore della vendetta Non c'è lettura più estiva di un giallo, soprattutto se il protagonista è un francese con il pallino per la buona tavola. Il sapore della vendetta è un giallo intriso di cibo e vino. Il commissario Bruno Courrèges a capo della polizia di un piccolo borgo della Dordogna è invitato a dirigere un corso di cucina per turisti stranieri. Il primo giorno manca all'appello l’alunna più importante, la moglie di un ufficiale dell’intelligence britannica.