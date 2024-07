Violenta rissa in pieno centro turisti e commercianti terrorizzati Poi il dramma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) È morto martedì 16 luglio, il giovane vittima di una brutale aggressione avvenuta lo scorso 4 luglio in via Maqueda a Palermo. Il ragazzo, di nazionalità tunisina, aveva 20 anni e purtroppo si trovava ricoverato nell’Azienda ospedaliera universitaria in condizioni critiche prima della morte di oggi. Troppo gravi i danni riportato nel pestaggio. “Il danno neurologico severo da trauma subito e le complicanze post arresto cardiaco verificatosi nell’immediatezza dell’evento – spiega il professore Antonio Giarratano a Qds – non hanno permesso, nonostante il trattamento intensivo, di recuperare le funzioni vitali. Si esprime il cordoglio alla famiglia lontana e un ringraziamento al Consolato della Tunisia, alle autorità intervenute e al Comune di Palermo“.