Ue | Meloni giovedì a Oxford per Cpe focus su Ucraina sicurezza ma anche migranti**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos) – Quarantotto ore ricche di impegni internazionali per la premier Giorgia, domani a Tripoli per il Trans-Mediterranean Migration Forum organizzato dal primo ministro libanese Abdul Hamid Dabaiba. Conclusi i lavori a Tripoli,farà rotta aper prendere parte ai vertice della Comunità Politica Europea. Il Cpe, di cui fanno parte 47 Nazioni europee, offre ai Capi di Stato e di governo un momento di dialogo informale, finalizzato a favorire la coerenza delle rispettive politiche estere su temi di interesse comune, nonché collaborazione in materia di economia, energia,, connettività, giovani e cultura. Dall?edizione di Blenheim House si aggiunge -per la prima volta su forte spinta di Roma, rimarcano fonti italiane- il tema migratorio.