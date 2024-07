Tennistavolo Nuova qualifica per Petriccioli Promosso tecnico paralimpico di primo livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)per Massimo, il responsabile del settore giovanile della Apuaniache al termine di un corso di formazione, ha conseguito l’abilitazione adi. Con un passato da giocatore nelle Serie D regionali ma con campionati anche nella C1 nazionale, giàdiper normodotati, da tempo in palestrasegue anche una atleta con disabilità e adesso è arrivato il patentino per seguirla con maggiore professionalità negli allenamenti e prossimamente anche in gara dove i paralimpici gareggiano nelle varie categorie a seconda della disabilità.