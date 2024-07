Svolta nel caso di Marco Pantani | l’ammissione della Federazione medico-sportiva italiana

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 luglio 2024)in un comunicato stampa Ad anni alla morte dinon si è ancora fatta chiarezza sulle circostanze che portano alla sua scomparsa. Dopo 25 anni, però, arriva una vera e propria. Nelle ultime ore è giunta una missione(Fmsi) che in una nota ha spiegato: «nessun controllo ematico sufu effettuato da medici Doping control officer (Dco)Fmsi e i campioni non furono mai analizzati dal proprio laboratorio antidoping Fmsi all’Acqua Acetosa, unico in Italia accreditato dall’Agenzia mondiale antidoping». Il riferimento è al controllo a cuivenne sottoposto il 5 giugno del 1999 all’hotel Touring di Madonna di Campiglio che però venne fatto dall’Uci, ovvero l’Unione ciclistica internazionale.