Sberla di Paragone | lasciamo agli illuminati democratici le teorie della messa in scena

(Di martedì 16 luglio 2024) Ognuno di noi ha già in mente la chiave di lettura dell'attentato a Donald Trump e le bolle dei social ci conforteranno nelle nostre interpretazioni, svelando finalmente che le perversioni complottiste sono anche nel campo democratico, degli eletti e degli. A lorole bizzarreper cui il “pericoloso” Donald si sarebbe organizzato questainper consegnarsi al mito; noi ci teniamo stretta la magra consolazione di avere detto più di una volta che, nella fase finalesua corsa, avrebbe avuto pericoli molto seri circa la sua libertà o la sua incolumità. Maamericani ogni bandolocomplicata matassa e cerchiamo di leggere le future mappe, di decifrarne le linee rosse per focalizzarci sul ruolo possibile per il governo Meloni.