Sassuolo Abbonamenti la campagna è aperta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) di Stefano FoglianiOggi il via alla, domani la prima amichevole del ‘nuovo’di Fabio Grosso. Tra Ronzone, dove la squadra è in ritiro, e, dove da oggi si possono sottoscrivere i tagliandi per la prossima stagione – previste comunque anche modalità online – l’estate neroverde accelera, a mettere idealmente nel mirino l’inizio della stagione – in Coppa Italia, contro il Cittadella al Mepei Stadium, il prossimo 9 agosto, gli abbonati entrano gratis – al quale mancano sì ancora diversi giorni, ma che è già dietro l’angolo. Ma andiamo con ordine, e ricordiamo che da questa mattina alle 10 fino a sabato sono aperte le sottoscrizioni, con prelazione sul posto per gli abbonati 2023/2024 e la vendita libera nei posti non soggetti a prelazione mentre da martedì prossimo inizierà la vendita libera su tutti i posti rimasti a disposizione.