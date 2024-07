Samb a centrocampo arriva anche D’Eramo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) E’ il giorno delle ufficializzazioni in casa. A 48 ore dall’inizio della preparazione precampionato il club del Riviera delle Palme annuncia un nuovo rinforzo sulla linea mediana. Il diesse De Angelis era, infatti, alla ricerca di un centrocampista con determinate caratteristiche. Ed alla fine, la scelta è caduta su Michael. Centrocampista centrale, classe 1999 in carriera ha totalizzato più di 200 presenze, 25 reti e 30 assist tra Serie B, C e D. Nella scorsa stagione ha collezionato due gettoni con la maglia dell’Ancona, tornando in campo in una gara ufficiale il 9 marzo 2024 a Perugia dopo 442 giorni dal grave infortunio occorsogli al ginocchio contro il Siena il 23 dicembre 2022, sempre in maglia dorica. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza è poi passato all’Avezzano dopo si è messo in evidenza in Serie D.