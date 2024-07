Roma | torture maltrattamenti e violenza sessuale nel Centro di Educazione Motoria

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 luglio 2024)nei confronti dei pazienti di undi. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di, su delega della locale Procura della Repubblica, a dare esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di dieci operatori socio sanitari. I Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza a carico di 10 operatori socio-sanitari – ilcorrieredellacitta.comCinque sono gravemente indiziati del reato di tortura (613 bis c.p.) e gli altri cinque gravemente indiziati del reato dinei confronti di persone a loro affidate per ragioni di cura, vigilanza e custodia (art. 572 c. 2 c.p.), reati aggravati dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Per uno degli indagati è stato inoltre ipotizzato il reato di(art.