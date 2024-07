Partita del cuore 2024 dove si gioca? Chi scenderà in campo?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) Itori delladelsono pronti a scendere in, portando con sé il consueto mix di sport, solidarietà e spettacolo. Questo evento benefico, giunto alla sua 33ª edizione, vedrà protagonisti politici e cantanti uniti per una nobile causa. La manifestazione, che si terrà a L’Aquila, raccoglierà fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.delsi? Ladelsi svolgerà allo Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia dell’Aquila, in Abruzzo. L’evento è previsto per la sera di martedì 16 luglio, con il calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. Lo stadio, che ha già venduto oltre 6.000 biglietti per l’occasione, farà da cornice a una serata all’insegna della solidarietà e dell’intrattenimento.