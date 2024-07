Parlamento Ue eletti 11 vicepresidenti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 19.30 Ileuropeo ha eletto i primi 11sui 14 membri che comporranno l'ufficio di presidenza. L' italiana Pina Picierno (S&D) è stata rieletta con 405 voti. Altripassati al primo turno sono per il PPE la tedesca Sabine Verheyen , la polacca Ewa Kopacym, lo spagnolo Esteban Gonzalez Pons; per S&D la tedesca Katarina Barley, Il romeno Victor Negrescu,lo spagnolo Javi Lopez; per Renew lo slovacco Martin Hojsik e la belga Sophie Wilmes; per i verdi il romeno Nicolae Stefanuta.