Otto Regioni non garantiscono le cure essenziali ai propri pazienti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 luglio 2024) Gli italiani sono sempre più attenti nella gestione della loro salute, ma il Sistema sanitario nazionale non soddisfa per niente le richieste dei cittadini. I tempi di attesa insostenibili e le difficoltà a sporsi a visite specialistiche, sono i problemi più sentiti, così come la diversità della qualità delle prestazioni a livello territoriale. È questo che emerge dall’analisi dei dati del Nuovo Sistema di Garanzia, ovvero le nuove pagelle del ministero della Salute sui Lea, le prestazioni più importanti della sanità pubblica.