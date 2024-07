Meloni in missione a Tripoli | riflettori sul Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Di nuovo in Libia a distanza di poco più di 2 mesi dall'ultimanel Paese. Mercoledì 17 luglio la presidente del Consiglio Giorgia, su invito personale rivoltole dal primo ministro del Governo di unità nazionale libico Abdulhameed Mohamed Dabaiba, volerà aper partecipare al "Trans-mediterranean migration forum" (Tmmf). L'evento è stato organizzato su iniziativa del governo libico allo scopo di discutere degli sforzi compiuti per affrontare le cause profonde delle migrazioni, di lotta contro il traffico di esseri umani, di rimpatrio ed evacuazione dei migranti dai Paesi di transito, di sistemi di protezione, di gestione delle frontiere e di promozione della cooperazione tra i Paesi d'origine, di transito e di destinazione in Africa ed Europa.