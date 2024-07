Malpensa intitolato a Berlusconi 9 Comuni fanno ricorso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 luglio 2024) AGI - Contro la decisione di intitolare l'aeroporto di Milanoa Silvioarriverà un. Ad annunciarlo Stefano Aliprandini, vicesindaco di Somma Lombardo, che parla a nome del Consorzio Cuv che riunisce i 9che insistono sull'area dell'aeroporto diamministrati da centrodestra, centrosinistra e liste civiche. "Ci sentiamo sorvolati, come se non contassimo nulla e dal punto di vista istituzionale ci piacerebbe essere coinvolti in questa scelta, per questo motivo presenteremo", ha spiegato Aliprandini. "Credo che al di là delle provocazioni del ministro - ha sottolineato - ci sia un tema di attenzione istituzionale, soprattutto da parte di chi si erge a paladino dell'autonomia, a coinvolgere i territori, che non hanno avuto alcuna voce in capitolo in questa scelta.