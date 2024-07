L’hanno arrestato poco fa Omicidio Pierina Paganelli svolta clamorosa nel caso | scattano le manette per l’uomo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024)un uomo.nell’della 78enne uccisa il 3 ottobre del 2023 nel garage della sua casa, a Rimini, con 29 coltellate. La mattina seguente, il 4 ottobre, il suo cadavere era stato scoperto dalla nuora, Manuela Bianchi. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, laè stata aggredita all’interno del suo garage intorno alle 3 del mattino. >> Michael, Carla e Angela spariti nel nulla: trovato uno di loro, allarme per gli altri due turisti L’assassino, entrato furtivamente nell’abitazione, l’ha sorpresa e l’ha assalita con un coltellaccio da cucina, colpendola con violenza al collo, al petto e all’addome. Nonostante i soccorsi tempestivi, per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso.