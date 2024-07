Juan Jesus dopo la vittoria sull’Anaune | Le idee si sono viste nonostante la fatica Sullo Scudetto…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Il Napoli ha battuto l’Anaune nella prima amichevole stagionale: 4-0 il risultato finale. A commentare la partita anche. Parole importanti del difensore brasiliano che ha tirato in ballo anche lo Scudetto. Prima uscita con: il Napoli ha battuto in amichevole l’Anaune per 4-0 riuscendo cosi a mettere un primo tassello positivo al cammino che porterà verso la nuova stagione. I gol di Spinazzola, Cheddira, Gaetano e Ngonge hanno firmato il successo azzurro, con i tifosi presenti a Dimaro Folgarida che hanno cosi potuto godere della primain questa fase pre stagionale. Una doppia formazione tra primo e secondo tempo, tantama anche ledi Antonio Conte cheemerse in campo. Lo ha sottolineato ancheche ha parlato ai microfoni di ‘OneFootball’, soffermandosi proprio su quanto visto contro l’Anaune.