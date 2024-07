Isola di Vulcano in scena la solidarietà sei artisti sul palco per i meno fortunati

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) –: Maria Grazia Cucinotta, Enzo Decaro, Antonello Costa, Cristian Medda e Aldo Dominici e Morena Monaco. E’ il sestetto di protagonisti della tredicesima edizione del ‘Premio’ organizzato dall’Associazione Culturale Hierà.Due serate, il 20 e 21 luglio, a ingresso gratuito, per testimoniare e ribadire il valore dell’impegno sociale e la forza trainante della. Confermata la linea programmatica degli organizzatori: portare un messaggio di speranza e aiuto reciproco a tutti con la forza dell’esempio, in un ambito di divertimento, di spensieratezza e di spettacolo. Impegno e risate, storie e testimonianze. Il ‘dovere’ di donare. Come sempre. Come nelle 12 edizioni scorse, organizzate nell’incantevolerio dell’siciliana.