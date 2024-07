Inside Out 2 la data di uscita in streaming a pagamento su Prime Video

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 luglio 2024)Out 2 uscirà innel 2025, su: la conferma arriva daiItalia Presents, dove sono stati annunciati nuovi film e serie in arrivo sulla piattaforma, oltre ai titoli in arrivo sullo store. Ladidel film su Disney+ invece non è stata ancora rivelata.Out 2 è uscito nelle sale italiane il 19 giugno 2024 ed è ancora al primo posto del boxoffice in Italia, con un incasso complessivo che supera i 40 milioni di euro. La trama del sequel diOut segue le vicissitudini della giovanissima protagonista del film, Riley, che adesso ha tredici anni, sta per iniziare le superiori, e nel frattempo anche il suo team di Emozioni decide che è arrivato il momento di espandersi, con una nuova sezione che si chiama Senso di sè destinata ad ospitare ricordi e sentimenti che costituiranno la personalità della ragazza.