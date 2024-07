Il nuovo Patto di Stabilità alla prova della Francia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 luglio 2024) L’Eurogruppo è a Bruxelles, ma gli occhi sono tutti puntati a Parigi. I ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno discusso dell’applicazione deldi, ma il convitato di pietrariunione era certamente il ministro dell’Economia francese del governo che ancora non c’è, colui cioè che dovrà applicare le nuove regole e attuare l’aggiustamento fiscale richiesto. Il comunicato dell’Eurogruppo parla in generalepolitica fiscale dell’area, che dopo la fase espansiva del 2020-22 per rispondere prima al Covid e poicrisi energetica, e quella neutrale del 2023, è prevista essere “restrittiva” a nel 2024. È questa la strada su cui si deve proseguire: “Per il futuro è necessario un consolidamento fiscale graduale e duraturo, data la necessità di ridurre gli elevati livelli di disavanzo e debito.