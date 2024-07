Hockey pista Mondiali Novara 2024 | Italia le convocate per la rassegna iridata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) In vista deidi, che si disputeranno nella città piemontese dal 15 al 22 settembre prossimi, il ct della nazionalena femminile diMassimo Giudice ha reso note le convocazioni per l’avventura. Sono 13 le: 3 portieri e 10 giocatrici di movimento. Fra loro spiccano i nomi dell’estremo difensore Veronica Carretta e poi quelli di Erika Ghirardello, Cristina Santochirico e Elena Tamiozzo, senza dimenticare capisaldi come Pamela Lapolla e Francesca Maniero., i convocati per la“L’obiettivo di questa convocazione – ha detto Massimo Giudice al sito FISR – è visionare tutte le ragazze che il movimento seniorno ci sta mostrando. Dovremo gestire un mix di esperienza e di gioventù, avendo ben chiaro il tipo di squadra che vorremo vedere ai World Skate Games.