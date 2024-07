Highlights Italia-Finlandia qualificazioni Europei femminili 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Glicompleti di, partita valevole come ultimo incontro delleaglidi calcio. Le azzurre, vincendo per 4-0, hanno ottenuto un pass per la fase finale della competizione che si disputerà in Svizzera: decisive le reti di Beccari e Giugliano nel corso del primo tempo, l’ultima citata autrice di un assist e un gol, dunque game-changer in questa delicata sfida. Gol inoltre di Cambiaghi durante la seconda frazione e, nel finale, autorete di Sallstrom. In sovrimpressione ildei momenti salienti del confronto tra lene e le finniche.) SportFace.