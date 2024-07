Gara nazionale di bocce Vince Cannuli a Treia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Ha vinto Ginevra(Metaurense) la competizione individuale Major con tutte le campionesse nazionali per il Trofeo Infissi Design disputato alla Bocciofila di Passo, presieduta da Giammario Balloriani, in uno straordinario fine settimana per la prima edizione del Gran Premio Città di. LaMajor per categorie AB, con 33 giocatrici al via, ha visto prevalere 10-5, bicampionessa mondiale juniores su Sofia Pistolesi (Morrovalle), bicampionessa europea giovanile. Terza Marina Braconi e quarta Sanela Urbano della De Sanctis Roma. Nellaper atlete di categorie CD, con 36 iscritte, ha vinto l’emiliana Luciana Pergreffi (Cavriaghese) che in finale ha battuto 12-4 la veneta Alessia Commonara (Vigasio-Villafranca). Terza Orietta Savelli (Lucrezia) e quarta la giovanissima Annagiulia Orru (Oikos Fossombrone).