FRANCI esce in radio e in digitale con PIOGGIA SUL CEMENTO

(Di martedì 16 luglio 2024) Da venerdì 19 luglio 2024 sarà disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streamingSUL”, il primo singolo di. Fuori il 19 luglio “sul” diDa venerdì 19 luglio 2024 sarà disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streamingSUL”, il primo singolo di. Come nasce il brano? Il brano “sul”, pubblicato dall’etichetta DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, nasce in un pomeriggio buio e malinconico, momenti frequenti nella vita di ogni adolnte. Spesso a quest’età si ha paura del futuro e ci si sente oppressi dalle proprie insicurezze e fragilità, nonostante ci si renda conto che qualcosa di bello in ognuno di noi c’è, come due pianeti vicini che saranno sempre inseparabili.