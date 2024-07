Floriano Masoero rafforza la sua posizione in Siemens con una nuova delega

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024), presidente e Ceo diItalia, ha assunto anche la carica di Digital Industries head. In questo nuovo ruolo sostituisce Giuliano Busetto, che, dopo una carriera di oltre vent’anni caratterizzata da importanti risultati di mercato, lascia la multinazionale.è presidente e Ceo diItalia da gennaio 2022 e, dallo stesso anno, ricopre anche il ruolo di Smart Infrastructure head. Ha iniziato la sua carriera professionale in Iveco Italia nel 2003, per poi consolidare la sua esperienza presso importanti multinazionali come Schneider Electric ed Eaton. Il manager è inoltre membro del board of advisors della Fondazione Politecnico di Milano, del board della Camera di Commercio Italo-Germanica e dell’advisory board Investitori Esteri di Confindustria.