Fedez durante l’ultimo ricovero ha litigato al telefono con Chiara Ferragni? Il presunto motivo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 luglio 2024)periodo è stato a dir poco movimentato per il rapper, che dopo la fine del matrimonio con, si è ritrovato spesso al centro del gossip per via delle sue numerose frequentazioni, l’ultima delle quali risalente a pochi giorni fa., infarti, è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre si trovava in Puglia insieme al collega Emis Killa per prendere parte allo show musicale di Canale 5 Battiti Live. Tra una data e l’altra dello show, i due cantanti ne hanno approfittato per trascorrere qualche giorno in pieno relax ed è stata proprio in questa occasione cheè stato visto in teneri atteggiamenti con una ragazza mora, Sveva Magatti, con cui sembra aver definitivamente dimenticato Garance Authiè.