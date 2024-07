Data center Pastorella Az | Investimenti per 15 mld proponiamo una legge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2024 “Il mercato deiin Italia presenta prospettive di crescita straordinarie, constimati fino a 15 miliardi in 2 anni. Purtroppo, l'apertura di nuoviin Italia è frenata dalla mancanza di un quadro normativo chiaro e per questo abbiamo depositato una proposta didi delega al Governo per creare linee guida e procedure autorizzative nazionali che facilitino l'attrazione die la realizzazione di nuove infrastrutture”. Così la deputata di Azione Giuliaa margine della presentazione della sua proposta disui. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev