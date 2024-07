Darderi-Sonego oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Amburgo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Lucianose la vedrà contro Lorenzonel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. L’italo-argentino è la testa di serie numero sette. L’urna gli ha riservato il torinese che, come lui, è reduce dal secondo round raggiunto sull’erba di Wimbledon. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, infatti, si sta rendendo protagonista di un’annata straordinaria. Sul rosso in particolare a febbraio ha vinto l’ATP 250 di Cordoba mentre un mese fa ha sollevato al cielo il trofeo del Challenger di Perugia. Risultati, questi, che gli hanno consentito di mettere piede all’interno della top quaranta. Il tennista piemontese, invece, non sta ancora riuscendo ad esprimersi sui suoi livelli e sta vivendo una stagione ...