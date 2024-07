Correggio fiamme in deposito di arredi e antiquariato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)(Reggio Emilia), 16 luglio 2024 - Vigili del fuoco mobilitati poco prime delle 9 di oggi a, quando da undi, al piano terra di un edificio di viale Repubblica, è stato notato uscire un fumo denso. Sono arrivate le squadre del 115 da Reggio e da Carpi per mettere l’area in sicurezza e domare l’incendio che si era sviluppato all’interno del locale, favorito anche dalla presenza di materiale infiammabile. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale Pianura reggiana per chiudere il tratto di strada nei pressi del luogo dell’incendio, con il traffico deviato su percorsi alternativi. E' stato chiuso il tratto all'altezza dell'incrocio con via Risorgimento. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone.