Compagnia di San Paolo Gilli a ‘La Stampa’ | 700 milioni di erogazioni per i prossimi 4 anni

(Di martedì 16 luglio 2024) “Il nostro obiettivo fondamentale è quello di favorire la coesione sociale e quindi lottare contro tutte le forme di povertà, non solo quella economica. Per fare questo bisogna promuovere lo sviluppo del territorio”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La, è Marco, il presidente delladi San. “Il mio mandato – spiega – sarà nel segno della continuità. Puntiamo a confermare anche per iquattro700di. Le grandi fondazioni devono pensare a lungo termine ma tenendo conto del contorno quindi muovendosi con flessibilità. Un tema è la transizione tecnologica rapidissima, che avrà effetti sociali e culturali, a cui si affianca la questione del calo demografico e l’aumento della povertà individuale nel nord ovest”. Settecentosono una cifra elevata ma comunque sembrano pochi per le sfide che prospetta.