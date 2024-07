Atp Amburgo 2024 | Darderi si prende un set di pausa poi stende Hardt al terzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Lucianoavanza al secondo turno del torneo ATP 500 di. L’italo argentino ha sconfitto in tre set il dominicano Nickcon il punteggio di 6-1 2-6 6-0 in un’ora e 37 minuti. Incontro a corrente alternata per l’azzurro, che dopo un primo set dominato ha ceduto di schianto nel secondo, per poi rirsi e vincere in scioltezza nele decisivo set. Avrebbe dovuto essere derby azzurro sulla terra tedesca, ma Lorenzo Sonego ha dato forfait poco prima dell’avvio del match a causa di problemi intestinali, e dunque è rientrato all’ultimocome lucky loser. Al secondo turnoaffronterà Alexander Shevchenko, che ieri aveva superato in tre set la wild card tedesca Molleker. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Il dominicano fatica a entrare in partita nel primo set, forse anche perché non si aspettava di scendere in campo oggi.