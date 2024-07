Argentina un coro razzista contro i francesi? Alcuni sembrano fuori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) I giocatori dell’si sono resi protagonisti di un episodio non proprio piacevole ai danni dei colleghi della Francia. Dal videodai cori razzisti. CORI RAZZISTI – Durante i festeggiamenti in bus per la vittoria della Copa America arrivata in finalela Colombia per 1-0 i giocatori dell’hanno cantato cori razzisticolleghi della Francia in riferimento alle loro origini africane. Lo hanno fatto durante una diretta Instagram di Enzo Fernandez, calciatore e centrocampista del Chelsea. In primo pianoesserci lui e Julian Alvarez, attaccante del Manchester City. Diversi sono rimastidalle riprese, tra questi anche Lautaro Martinez. La speranza è che il giocatore dell’Inter non sia coinvolto in questo episodio veramente sgradevole e assolutamente da condannare.